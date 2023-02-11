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Продюсер Сергей Лавров заметил, что Корчевников уже не может выговаривать слова

Шоу-бизнес
Продюсер Сергей Лавров заметил, что Корчевников уже не может выговаривать слова

Телеведущий Борис Корчевников не мог выговаривать слова в последних выпусках шоу «Судьба человека». На это обратил внимание продюсер Сергей Лавров.

Последние выпуски «Судьбы человека» вышли на канале «Россия-1» в декабре прошлого года. Лавров посмотрел эти эфиры и заметил, что Корчевникову уже крайне тяжело дается роль ведущего.

«Там ведь совсем жесть. Он уже слова не выговаривал», — отметил продюсер в комментарии BLITZ+.

Лавров сравнил журналиста с модельером и экс-ведущим «Модного приговора» Вячеславом Зайцевым, страдающим от болезни Паркинсона. По словам продюсера, кутюрье убрали с экранов, когда «совсем уже беда началась».

Напомним, несколько лет назад Корчевников пережил операцию — ему удалили доброкачественную опухоль головного мозга. По данным СМИ, из-за болезни журналист начал терять слух. При этом Корчевников продолжает работать на «России-1» и вести передачу «Жизнь и судьба».
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