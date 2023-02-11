Продюсер Сергей Лавров заметил, что Корчевников уже не может выговаривать слова

Напомним, несколько лет назад Корчевников пережил операцию — ему удалили доброкачественную опухоль головного мозга. По данным СМИ, из-за болезни журналист начал терять слух. При этом Корчевников продолжает работать на «России-1» и вести передачу «Жизнь и судьба».