Два мирных жителя Мелитополя получили ранения при обстреле города со стороны ВСУ

Два мирных жителя пострадали при обстреле Мелитополя со стороны подразделений ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Украинские военные нанесли удар с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS. Благодаря работе ПВО удалось сбить все ракеты, однако серьезных последствий избежать не удалось.
Смертельные ранения получил один человек, еще двоим потребовалась медицинская помощь. Ранее было известно об одном пострадавшем.
Специалисты ликвидируют последствия ЧП. Разрушенные дома обещают восстановить в ближайшее время.