Работают на врага: Блогер Манукян поддержал решение дать статус иноагента Земфире

Российская певица Земфира✱ и ряд других публичных личностей оказались в реестре иноагентов. Блогер, журналист Вадим Манукян поддержал данное решение Минюста РФ, отметив в комментарии ФАН, что эти люди «работают на врага».
«Если артисты в важную для страны минуту выбирают другую сторону, предпочитают развлекать зрителей из стран, которые проявляют враждебность к России, несут, как минимум, не пророссийские месседжи за рубежом, то очевидно, что они по сути работают на врага», — объяснил позицию блогер.
Так, собеседник ФАН напомнил, что «другую» сторону выбрали такие артисты, как Максим Галкин✱, Илья Прусикин✱ из группы Little Big, Монеточка✱ (признаны в РФ иноагентами) и другие, теперь к ним присоединилась и Земфира.
«Еще немало других публичных людей, которые предпочли после 24 февраля покинуть Россию. Но не просто покинуть, а еще и с фигой в кармане. Поэтому ничего удивительного, что все эти персонажи стали иноагентами. Сегодня данная маркировка отлично показывает кто свой, а кто чужой. Раньше все они ловко прикидывались нашими, а как показало время, думы их были связаны вовсе не с Россией», — заключил Манукян.
Ранее физическим лицом, исполняющим функции иноагента, стал российский видеоблогер, писатель, ведущий собственного YouTube-канала Николай Соболев✱.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами