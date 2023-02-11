Работают на врага: Блогер Манукян поддержал решение дать статус иноагента Земфире

Так, собеседник ФАН напомнил, что «другую» сторону выбрали такие артисты, как Максим Галкин✱, Илья Прусикин✱ из группы Little Big, Монеточка✱ (признаны в РФ иноагентами) и другие, теперь к ним присоединилась и Земфира.