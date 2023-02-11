Банги, 11 февраля. Сотрудники Русского дома в ЦАР провели экскурсию для учеников столичного лицея Бартелеми Боганда.
Работники учреждения познакомили детей с деятельностью культурного центра и рассказали о его истории. Кроме того, они сообщили им о курсах русского языка, компьютерной подготовки и истории.
В дополнение к этому сотрудники Русского дома поделились с лицеистами информацией о предстоящих мероприятиях и их программе. Учащиеся также узнали способы получения стипендии в российских учебных заведениях и требования к кандидатам на выплату.
Ранее представители отечественной дипмиссии познакомили центральноафриканских школьников с культурой России. Они провели исторические лекции, а затем устроили показ фильмов и дали покататься на карусели.
Кроме того, недавно сотрудники Русского дома отпраздновали первую годовщину открытия культурного центра. Работники учреждения организовали несколько мероприятий, на которых рассказали детям о традициях и обычаях народов РФ.
В конце акции они устроили показ отечественного фильма «Гранит». Над его созданием работали специалисты России и Центральноафриканской Республики.