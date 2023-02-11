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Депутат Картаполов назвал ядерную триаду главной гарантией безопасности России

Армия
Депутат Картаполов назвал ядерную триаду главной гарантией безопасности России

Оснащение всех компонентов российской ядерной триады современным оружием и боевой техникой вносит решающий вклад в надежное обеспечение безопасности РФ. Об этом сообщил депутат Государственной думы обороне Андрей Картаполов.

Он отметил в интервью РИА Новости, что силы стратегического сдерживания ВС РФ позволяют обеспечить стабильность в глобальном масштабе и предотвратить масштабную агрессию враждебных держав.

«В настоящее время продолжается оснащение российской ядерной триады современным вооружением», — подчеркнул генерал-полковник Андрей Картаполов.

Законодатель напомнил, что мир переживает период сложной трансформации, что увеличивает значение боевых возможностей ракетно-ядерного потенциала России.
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