Депутат Картаполов назвал ядерную триаду главной гарантией безопасности России

Оснащение всех компонентов российской ядерной триады современным оружием и боевой техникой вносит решающий вклад в надежное обеспечение безопасности РФ. Об этом сообщил депутат Государственной думы обороне Андрей Картаполов.
Он отметил в интервью РИА Новости, что силы стратегического сдерживания ВС РФ позволяют обеспечить стабильность в глобальном масштабе и предотвратить масштабную агрессию враждебных держав.
«В настоящее время продолжается оснащение российской ядерной триады современным вооружением», — подчеркнул генерал-полковник Андрей Картаполов.
Законодатель напомнил, что мир переживает период сложной трансформации, что увеличивает значение боевых возможностей ракетно-ядерного потенциала России.