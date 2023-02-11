Daily Express: Европарламент погрузился в мрачное молчание после требований Зеленского

Во время посещения Брюсселя глава украинского государства потребовал от Запада новое оружие, а также призвал принять Киев в состав Евросоюза. По словам Зеленского, этот вопрос нужно решить в течение 2023 года. В то же время руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что «жестких сроков» по вступлению Украины в ЕС пока нет, пишет «ПолитРоссия».