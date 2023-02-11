Daily Express: Европарламент погрузился в мрачное молчание после требований Зеленского

Мечты украинского президента Владимира Зеленского заставили европейских депутатов погрузиться в полное молчание. Об этом сообщил журналист Алессандро Скотто ди Сантало в статье для Daily Express.
Во время посещения Брюсселя глава украинского государства потребовал от Запада новое оружие, а также призвал принять Киев в состав Евросоюза. По словам Зеленского, этот вопрос нужно решить в течение 2023 года. В то же время руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что «жестких сроков» по вступлению Украины в ЕС пока нет, пишет «ПолитРоссия».
«Зеленский поднял флаг ЕС после своего выступления, а депутаты Европарламента стояли в мрачном молчании, пока один за другим исполнялись украинский государственный гимн и европейский гимн "Ода к радости"», — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что немецкий обозреватель Кнут Крон предостерег Украину от нереалистичных надежд по членству в Евросоюзе.