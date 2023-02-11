Россиян призвали обращаться в полицию при обнаружении мошеннического кредита на свое имя

Кроме того, Петков рекомендовал в письменном виде заказным письмом подать в выдавшую ложную ссуду кредитную организацию заявление и потребовать официального ответа с информацией о договоре займа. После получения необходимо отправить кредитору второе заявление с указанием своих ФИО, контактов, номера договора, даты выдачи ложного займа и потребовать его оспорить, а также удалить данные о мошенническом займе из своей кредитной истории.