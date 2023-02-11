Россиян призвали обращаться в полицию при обнаружении мошеннического кредита на свое имя

Выплачивать кредит, оформленный на ваше имя мошенниками, ни в коем случае не нужно. В случае обнаружения такого займа необходимо обратиться в полицию, кредитную организацию и бюро кредитных историй, пояснил в беседе с РИА Новости генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков.
Такие шаги позволят доказать, что указанная ссуда была оформлена злоумышленником. По словам эксперта, если потерпевший начнет оплачивать кредитный долг, он тем самым признает, что является владельцем займа, а доказать обратное уже не получится.
Кроме того, Петков рекомендовал в письменном виде заказным письмом подать в выдавшую ложную ссуду кредитную организацию заявление и потребовать официального ответа с информацией о договоре займа. После получения необходимо отправить кредитору второе заявление с указанием своих ФИО, контактов, номера договора, даты выдачи ложного займа и потребовать его оспорить, а также удалить данные о мошенническом займе из своей кредитной истории.