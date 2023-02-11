Лепс не будет выступать в США после отмены санкций даже за большие деньги

Певец Григорий Лепс отказался выступать в США после того, как минфин страны снял с него санкции. Артист не поедет в Соединенные Штаты даже за большие деньги.
Исполнитель хита «Самый лучший день» находился под американскими санкциями около десяти лет. Недавно минфин США неожиданно исключил имя Лепса из санкционного списка.
Эта новость привлекла внимание обеспеченных поклонников певца из Лос-Анджелеса. Они предложили артисту прилететь и выступить на серьезном мероприятии.
Однако менеджер Лепса категорически отказал потенциальным заказчикам. Представитель певца подчеркнул, что тот не поедет в США и другие страны, выступающие против России, даже за круглую сумму, пишет Telegram-канал Mash.
Кроме того, народный артист РФ сейчас сильно загружен. В планах у Лепса тур по России и Средней Азии, поэтому его менеджер просит не беспокоить с предложениями о выступлениях в США.