Питбуль по кличке Бес искусал лицо первокласснице на улице Пионерстроя в Петербурге

Инцидент произошел на улице Пионерстроя. По информации издания, местная жительница и ее дочь гуляли во дворе дома, когда мимо проходил мужчина с собакой. В какой-то момент питомец подбежал к школьнице и вцепился в ее лицо. Мать девочки и хозяин питбуля оттащили животное, однако травм избежать не удалось.