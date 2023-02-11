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Питбуль по кличке Бес искусал лицо первокласснице на улице Пионерстроя в Петербурге

Происшествия
Питбуль по кличке Бес искусал лицо первокласснице на улице Пионерстроя в Петербурге

В Петербурге ученица первого класса пострадала при нападении питбуля по кличке Бес. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на улице Пионерстроя. По информации издания, местная жительница и ее дочь гуляли во дворе дома, когда мимо проходил мужчина с собакой. В какой-то момент питомец подбежал к школьнице и вцепился в ее лицо. Мать девочки и хозяин питбуля оттащили животное, однако травм избежать не удалось.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики оказывают юной пациентке необходимую помощь.
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