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МИД России подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий

Политика
МИД России подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий

Москва готова к переговорам с представителями Киева на основе той реальности, которая существует сейчас. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

В интервью телеканалу «Звезда» дипломат отметил, что по классике любые военные действия должны заканчиваться переговорами. Российская сторона уже говорила, что Москва готова к такому диалогу.

«Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично», — подчеркнул Вершинин.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский выразил нежелание вести мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
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