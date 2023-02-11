Политолог Макеева: либеральную ересь надо тщательно вычищать из нашей образовательной системы

Школьная и вузовская образовательные системы должны быть подвергнуты радикальней чистке. Исключения могут составить лишь узкоспециализированные направления, типа физтеха, да и то с большой натяжкой, до первого замечания. Всю эту либеральную ересь надо тщательно вычищать из нашей образовательной системы. Иначе мы просто потеряем страну. Сегодняшний школьник завтра уже будет совершеннолетним человеком, который получит право голоса на выборах, который создаст семью и будет растить, воспитывать уже своих детей. И как он их будет воспитывать, зависит от установок, полученных сейчас. Уже сейчас у детей начинает формироваться политическая позиция.