Политолог Макеева: либеральную ересь надо тщательно вычищать из нашей образовательной системы

Проблему «нейтральной» позиции некоторых педагогов в вузах и школах относительно спецоперации озвучила политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.
В авторской колонке для ФАН она указала на то, что замалчивание причин текущих событий и намеренная концентрация патриотизма в узкоисторических рамках Великой Отечественной войны приведет к потере будущих поколений. По мнению политолога, именно школа дает ответ на вопрос, какого гражданина мы формируем: истинного патриота своей Родины или либерального приверженца теории 32 гендеров.
Никакой «нейтральности» не существует. Колонка Натальи Макеевой
Хотелось бы поговорить о ситуации в школах и вузах. В нашей стране, к сожалению, буквально на каждом шагу происходят скандалы, связанные с тем, что обнаруживаются преподаватели, которые продвигают позицию «несчастной Украины». То есть, по сути, они выступают против СВО. Причем они открыто говорят об этом детям. Или как минимум занимают «нейтральную» позицию, где патриотизм ограничивается событиями Великой Отечественной войны. Знаете, этакие узкоисторические рамки, стерильная для нашей страны тема, на которую можно безопасно говорить о патриотизме.
На мой взгляд, умалчивать о текущей спецоперации — все равно, что осуждать ее. И это неправильно. Самое время вспомнить известную советскую фразу о том, что школа выполняет социальный заказ государства. Именно школа дает ответ на вопрос, какого гражданина мы формируем: если патриота, то какого патриота; если либерала — что это будет за либерал. Если мы получаем этакого «гражданина мира», который отучится на государственные деньги и свалит потом за границу, то зачем вообще такая школа нужна.
Сейчас в подростковой среде считается нормальным заявить, что ты нетрадиционной сексуальной ориентации. Даже если девочка действительно не является таковой, она все равно скажет, что у нее был лесбийский опыт — это теперь модно. И никто не задумывается, что такой тренд — это уже широко распахнувшееся окно Овертона в мир 32 гендеров. Поэтому, на мой взгляд, учитель должен озвучивать определенные, вполне конкретные правильные мировоззренческие коды.
Школьная и вузовская образовательные системы должны быть подвергнуты радикальней чистке. Исключения могут составить лишь узкоспециализированные направления, типа физтеха, да и то с большой натяжкой, до первого замечания. Всю эту либеральную ересь надо тщательно вычищать из нашей образовательной системы. Иначе мы просто потеряем страну. Сегодняшний школьник завтра уже будет совершеннолетним человеком, который получит право голоса на выборах, который создаст семью и будет растить, воспитывать уже своих детей. И как он их будет воспитывать, зависит от установок, полученных сейчас. Уже сейчас у детей начинает формироваться политическая позиция.
В современном обществе нет никакой нейтральности! Вся эта «нейтральность» — не более чем миф. Поэтому в школах должны работать патриоты. Там должны быть люди, которые будут доносить государственную позицию, которые будут внятно объяснять ситуацию и поддерживать спецоперацию.
Нам нужно растить здоровое и в физическом, и в духовном смысле общество, растить людей, которые будут понимать ценность своей страны. Не надо бояться лозунга: «Россия — это все, а остальное — ничто!». Это вполне нормально, когда страна для ее гражданина является абсолютной ценностью. Мы можем уважать другие страны или нет, но это должно быть на десятом месте. Единственное государство, чья судьба важна для патриота — это Россия.
Собственно говоря, задача учителя — доносить до учеников этот лозунг и придерживаться его. Нам нужны педагоги с нормальными человеческими убеждениями и пророссийскими, а не западно-либеральными взглядами.
При этом не надо бояться, что наши школы из-за таких установок могут лишиться педагогов и опустеть. Это полная ерунда. Учителей у нас достаточно.
Просто на государственном уровне пора бы признать важность этой проблемы. Хотя бы потому, что противник это все как раз очень хорошо понимает, понимает, что система образования как раз и формирует общество, формирует сознание будущих граждан. И такая ситуация является для нас уязвимой.
Мы начинаем терять свое общество, своих детей. Наглядные примеры происходят регулярно: дети то зигуют на фоне Вечного огня, то включают гимн Украины и кричат нацистские лозунги — шутки у них такие. Взрослые тоже не отстают: то запрещают выставку, посвященную СВО; в Петербурге какой-то частный «союз писателей» собирает денежку для помощи ВСУ; а где-то привечают артистов, прикрывающихся позицией «за мир во всем мире».
Вот чем оборачивается пресловутая «нейтральность» в реальной жизни.