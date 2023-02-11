Скраб из кофейной гущи в домашних условиях: косметолог Гришина рассказала о пользе и вреде уходового средства

Кроме того, кофеин способен удалять излишки влаги из клеток, что дает лимфодренажный эффект. При регулярном использовании кофейных скрабов все «застойные» явления нивелируются, улучшается тонус и кожа обретает подтянутый внешний вид. Эфирные масла, которые входят в состав кофейных зерен, после использования скраба, тонкой пленкой остаются на коже лица. По этой причине сухая кожа приобретает хороший вид за счет питательных свойств эфирных масел. Кроме того, кофейные скрабы любят за способность оставлять на коже золотистый оттенок, некий «эффект загара».