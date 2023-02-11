Скраб из кофейной гущи в домашних условиях: косметолог Гришина рассказала о пользе и вреде уходового средства

Женская половина человечества всегда стремилась сохранить красоту и молодость кожи, зачастую прибегая к различным народным и домашним подручным средствам ухода. Кофейная гуща – яркий пример того, как можно достаточно недорого и эффективно, в домашних условиях, приготовить скраб из кофейных зерен.
Кофейный жмых содержит частицы, которые при смешивании с дополнительными ингредиентами (растительное, натуральное масло, мед или сметана) становится простым средством для отшелушивания верхнего рогового слоя, и дает видимый результат даже после однократного применения. Об этом рассказала корреспонденту ФАН врач-дерматолог, косметолог Натэла Гришина.
Моментальный косметический эффект, который дает кофейный скраб, обусловлен двумя факторами: физической формой и химическим составом.
«Физическая форма представлена мелкими частичками, которые при взаимодействии с верхним роговым слоем дают хороший отшелушивающий эффект. Таким образом верхние мертвые клетки – кератиноциты легко отшелушиваются, кожа становится гладкой, ровной и красивой, с точки зрения эстетики. Химический состав представлен главным действующим веществом – кофеином, которое способно расширять сосуды и усиливать микроциркуляцию кожи, обменные процессы, а также улучшать приток кислорода в клетки», – объяснила врач.
Кроме того, кофеин способен удалять излишки влаги из клеток, что дает лимфодренажный эффект. При регулярном использовании кофейных скрабов все «застойные» явления нивелируются, улучшается тонус и кожа обретает подтянутый внешний вид. Эфирные масла, которые входят в состав кофейных зерен, после использования скраба, тонкой пленкой остаются на коже лица. По этой причине сухая кожа приобретает хороший вид за счет питательных свойств эфирных масел. Кроме того, кофейные скрабы любят за способность оставлять на коже золотистый оттенок, некий «эффект загара».
«В то же время есть и противопоказания к использованию скрабов. За счет того, что при перемолке кофейных зерен не всегда бывает хороший помол – частицы могут не иметь надлежащую сферическую форму. Если посмотреть в масштабе микросъемки – можно увидеть, что они имеют неровные грани. В таком случае при наличии на коже воспалительных элементов: угревой сыпи или высыпаний – применение подобного скраба может нанести вред. Неровные гранулы кофейной гущи будут травмировать кожу и разносить бактерии», – рассказала Натэла Гришина.
Также возможны аллергические реакции на компоненты, которые добавляют в состав кофейного скраба. Прежде чем применить скраб собственного приготовления – необходимо протестировать его на запястье или локтевом сгибе. Иногда мед или эфирные масла могут спровоцировать аллергическую реакцию, поэтому ожидаемый результат будет нивелирован.
«Если говорить о разнице кофейного скраба для лица и тела – следует обратить внимание на то, что при изготовлении скраба для лица нужно придать более мелкую структуру кофейной гущи, во избежание травмирования нежной кожи лица. Скраб по телу может содержать более крупные частицы, потому что кожа на теле имеет более толстый слой и грубую структуру. Кожа лица является деликатной зоной, поэтому за ней необходимо ухаживать с осторожностью, не повреждая, чтобы не получить обратный эффект», – заключила Гришина.
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