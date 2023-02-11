Пожилая жительница Бразилии почти 20 лет держала в заточении родную дочь

Сотрудники правоохранительных органов в Бразилии задержали пенсионерку, которая держала взаперти свою дочь в течение 20 лет. Пострадавшая 39-летняя женщина находилась в самодельном карцере в истощенном состоянии, сообщает G1.
Полиция предъявила обвинения пожилой бразильянке, которая вместе с сожителем якобы пыталась спасти дочь от психического расстройства. Последняя получила сильный стресс после трагической гибели детей, рассказала пенсионерка.
Женщина была связана, страдала от жажды и голода. Спасенную госпитализировали. Силовики арестовали мать и сожителя. Установлено, что о случившемся знали многие люди, но не сообщали в полицию.