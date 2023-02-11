Житель Ленобласти нашел обглоданные останки пропавшей петербурженки

Правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти 55-летней жительницы Петербурга. Ее останки были найдены во Всеволожском районе.
Житель города Любань рассказал, что прогуливался недалеко от железнодорожной станции Лемболово. Он обратил внимание на двух собак, которые что-то грызли. Гражданин подошел ближе и заметил череп и куски человеческого мяса, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
Стражи порядка затем выяснили, что погибшей была женщина, стоявшая на учете в психоневрологическом диспансере. Пропавшая без вести в начале января была объявлена в федеральный розыск.