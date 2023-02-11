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СМИ: артиллерия ВС РФ уничтожила под Херсоном американскую РЛС AN/TPQ вместе с расчетом

Армия
СМИ: артиллерия ВС РФ уничтожила под Херсоном американскую РЛС AN/TPQ вместе с расчетом

Российские артиллеристы в ночь на 11 февраля уничтожили в районе города Херсон вражескую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ американского производства.

Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на собственный хорошо информированный источник в военной сфере.

«Вчера артиллерийским огнем в районе села Токаревка уничтожены РЛС AN/TPQ 36 и перевозивший ее автомобиль», — сказано в публикации.

При этом был уничтожен расчет РЛС, три украинских военнослужащих были убиты, еще двое получили тяжелые ранения, отметили журналисты РИА Новости.
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