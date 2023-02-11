В центре Еревана уходивший от погони водитель протаранил 11 машин и попал на видео

Автомобилист протаранил 11 машин в ходе погони в центре Еревана. Нарушитель попытался сбежать от правоохранителей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики. Видео погони опубликовали в Сети.
На кадрах видно, что водитель сбивает полицейских, которые пытаются остановить машину. Силовики вынуждены были открыть стрельбу по нарушителю, который выехал на тротуар и стал сбивать дорожные знаки.
Ранее пьяная езда и полицейская погоня обошлись нелегальному мигранту в 4 тысячи рублей, сообщал телеканал «Царьград». Суд решил смягчить наказание, потому что обвиняемый раскаялся в содеянном. Кроме того, у него имеется сын, которого необходимо воспитывать.