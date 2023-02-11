В центре Еревана уходивший от погони водитель протаранил 11 машин и попал на видео

Ранее пьяная езда и полицейская погоня обошлись нелегальному мигранту в 4 тысячи рублей, сообщал телеканал «Царьград». Суд решил смягчить наказание, потому что обвиняемый раскаялся в содеянном. Кроме того, у него имеется сын, которого необходимо воспитывать.