Рамзан Кадыров в стихах обратился к оскорбившему солдатских матерей Слепакову

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к сбежавшему в Израиль комику Семену Слепакову. Он жестко раскритиковал покинувшего Россию артиста, причем сделал это в стихотворной форме.
Кадыров опубликовал в Telegram-канале стихи, адресованные Слепакову. В этом произведении высмеиваются тексты сатирических песен комика, в которых тот критикует родную страну. Глава Чечни затронул и песню, в которой артист оскорбил солдатских матерей.
«Он тут недавно, нацистам в угоду, сбацал про «русскую маму» народу. Вот и узнали все матери враз — кто тут поэт, кто — бесстыжая мразь», — говорится в стихотворении, опубликованном Кадыровым.
В последнем четверостишье глава Чечни призвал Слепакова не бояться и не нервничать, поскольку он на Кавказе, а комик в другом месте. Кадыров назвал артиста «хайпоедом», который «жжет на предательской ниве».
В финале глава республики задал оппоненту риторический вопрос, любят ли таких людей в Израиле. Кадыров не указал, сочинил ли стихотворение сам, или же это сделал кто-то другой.
Напомним, Слепаков записал песню, в которой пел колыбельную от лица российской матери, чей сын погиб на фронте. Героиня композиции также говорит о другом сыне, от которого отреклась —айтишнике, сбежавшем из России.