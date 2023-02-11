Mobiltelefon: российские пользователи столкнулись с блокировками смартфонов OnePlus 11

Смартфоны OnePlus 11, купленные на территории Китая, начали блокировать за пределами страны-производителя. Об этом рассказал главный редактор издания Mobiltelefon Евгений Макаров.
По словам специалиста, аппараты лишаются функции звонков при включении в ряде государств. В их числе Россия, Соединенные Штаты и европейские страны.
«Oppo решила убить бренд OnePlus целиком и полностью», — возмутился Макаров.
При этом в российском представительстве материнского предприятия Oppo заявили, что техника OnePlus официально не представлена на рынке в РФ. Представители компании порекомендовали обращаться к продавцам в Китае.
Как выяснилось, региональная блокировка срабатывает при использовании российских и бразильских SIM-карт. Также с трудностями сталкиваются пользователи из Италии и Индии.
Ранее стало известно, что поставки смартфонов в Китае достигли десятилетнего минимума. В 2022 году соответствующий показатель сократился на 13,2 процента, составив 258,8 миллиона гаджетов.