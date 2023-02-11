Волонтеры в Турции пожаловались на «медвежью» помощь пострадавшим от землетрясения

Команда российских активистов в Турции создала памятку для русскоязычного сообщества о том, какая помощь является «медвежьей услугой» для пострадавших от землетрясения граждан.
Некоторые вещи, отправленные в зону бедствия, привели в гнев многих волонтеров. Добровольцы не покладая рук разбирают присланные предметы гардероба и находят старые, рваные, грязные вещи, вечерние платья, туфли на каблуках, аксессуары и летние наряды, пишет «Московский комсомолец».
Активисты напомнили, что сортировка такой «помощи» отнимает драгоценное время. Кроме того, пострадавшим от землетрясения людям нужны чистые и только зимние вещи и обувь, так как сейчас в зоне бедствия стремительно холодает, а снег чередуется с дождем.