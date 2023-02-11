Волонтеры в Турции пожаловались на «медвежью» помощь пострадавшим от землетрясения

Активисты напомнили, что сортировка такой «помощи» отнимает драгоценное время. Кроме того, пострадавшим от землетрясения людям нужны чистые и только зимние вещи и обувь, так как сейчас в зоне бедствия стремительно холодает, а снег чередуется с дождем.