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Экс-премьер Японии Синдзо Абэ стремился к улучшению отношений с Россией из-за Китая

Политика
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ стремился к улучшению отношений с Россией из-за Китая

Бывший японский премьер Синдзо Абэ признался, что хотел наладить отношения с Россией из-за угрозы безопасности Токио. Об этом политик написал в собственных мемуарах.

По словам экс-главы правительства, основная угроза для Японии крылась в подавляющей военной экспансии Китая. Плюс ко всему Токио угрожали северокорейские ракеты Пхеньяна.

«Учитывая такое количество дипломатических проблем и угроз, я считал необходимым внести серьезные улучшения в наши отношения с Россией», — говорится в материалах Синдзо Абэ.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Барак Обама серьезно разозлился из-за переговоров Японии и России в 2016 году.
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