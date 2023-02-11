Экс-премьер Японии Синдзо Абэ стремился к улучшению отношений с Россией из-за Китая

Бывший японский премьер Синдзо Абэ признался, что хотел наладить отношения с Россией из-за угрозы безопасности Токио. Об этом политик написал в собственных мемуарах.
По словам экс-главы правительства, основная угроза для Японии крылась в подавляющей военной экспансии Китая. Плюс ко всему Токио угрожали северокорейские ракеты Пхеньяна.
«Учитывая такое количество дипломатических проблем и угроз, я считал необходимым внести серьезные улучшения в наши отношения с Россией», — говорится в материалах Синдзо Абэ.
Ранее сообщалось, что бывший президент США Барак Обама серьезно разозлился из-за переговоров Японии и России в 2016 году.