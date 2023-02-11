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Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Рязанской области

Происшествия
Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Рязанской области

Дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями случилось в Михайловском районе Рязанской области. Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

По предварительным данным, дорогу не поделили машина LADA Priora и грузовик Scania. При столкновении травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель и три пассажира легковушки. Их личности устанавливаются.

В Госавтоинспекции отметили, что детей среди погибших нет. Проводится проверка.

В центре Москвы мусоровоз насмерть сбил женщину, передает РИАМО. Спецтранспорт сдавал задним ходом, из-за чего автомобилист не заметил пешехода.
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