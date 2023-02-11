Максимальный с 15 октября уровень заболеваемости COVID-19 зафиксировали в России

Новый штамм коронавируса «Кракен» начал распространяться в мире. В России уже выявили несколько случаев заражения этим вариантом. Вирусолог, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков ранее заявил, что этой мутацией в основном заражаются те люди, которые давно переболели COVID-19. Болезнь протекает со всеми характерными для ОРВИ симптомами.