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Максимальный с 15 октября уровень заболеваемости COVID-19 зафиксировали в России

Общество
Максимальный с 15 октября уровень заболеваемости COVID-19 зафиксировали в России

Российские врачи зафиксировали за минувшие сутки 12 845 новых случаев заражения коронавирусом.

Полученный показатель стал рекордным с 15 октября 2022 года. За прошедшие 24 часа медики госпитализировали 1391 россиян с положительным результатом теста на COVID-19. За этот же период из больниц выписали 8258 граждан. Суточный уровень смертности по стране составил 36 летальных исходов.

Новый штамм коронавируса «Кракен» начал распространяться в мире. В России уже выявили несколько случаев заражения этим вариантом. Вирусолог, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков ранее заявил, что этой мутацией в основном заражаются те люди, которые давно переболели COVID-19. Болезнь протекает со всеми характерными для ОРВИ симптомами.
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