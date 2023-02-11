Максимальный с 15 октября уровень заболеваемости COVID-19 зафиксировали в России

Российские врачи зафиксировали за минувшие сутки 12 845 новых случаев заражения коронавирусом.
Полученный показатель стал рекордным с 15 октября 2022 года. За прошедшие 24 часа медики госпитализировали 1391 россиян с положительным результатом теста на COVID-19. За этот же период из больниц выписали 8258 граждан. Суточный уровень смертности по стране составил 36 летальных исходов.
Новый штамм коронавируса «Кракен» начал распространяться в мире. В России уже выявили несколько случаев заражения этим вариантом. Вирусолог, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков ранее заявил, что этой мутацией в основном заражаются те люди, которые давно переболели COVID-19. Болезнь протекает со всеми характерными для ОРВИ симптомами.