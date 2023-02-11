Молодые ученые представили свои разработки в Донбассе

В Донецкой Народной Республике торжественно открылась Неделя науки. Школьники представили свои разработки в Харцызском центре детского и юношеского творчества. На мероприятии присутствовали представители Министерства образования и науки ДНР, профессора университетов, школьные преподаватели и учащиеся.
В рамках Недели науки школьники представили собственные разработки, среди которых был голосовой помощник «Гоша», а также «Хендибот», созданный для помощи людям с ограниченными возможностями.
«Я сегодня очень порадовалась разработкам, потому что у нас было не так много времени, на самом деле, для того, чтобы показать, что мы умеем. И вот мы показали такой достойный уровень», — отметила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.
Также она поблагодарила всех присутствующих за посещение мероприятия. Министр образования выразила надежду, что работы учащихся внесут вклад в развитие науки.