Молодые ученые представили свои разработки в Донбассе

В Донецкой Народной Республике торжественно открылась Неделя науки. Школьники представили свои разработки в Харцызском центре детского и юношеского творчества. На мероприятии присутствовали представители Министерства образования и науки ДНР, профессора университетов, школьные преподаватели и учащиеся.