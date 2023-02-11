Мирный житель погиб при обстреле Мелитополя со стороны украинских националистов

Один мирный житель погиб в Мелитополе в ходе обстрела со стороны ВСУ. Атака была произведена из РСЗО HIMARS, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Еще один человек получил ранение.
Украинские националисты обстреляли Мелитополь в ночь на субботу, сработала ПВО. Осколки одной из сбитых ракет рухнули на частные дома с мирными жителями.
Ранее украинские военные обстреляли два населенных пункта, расположенных в Червоногвардейском районе ДНР, пишет РИАМО. Пострадали Орловка и Макеевка. ВСУ выпустили по ним шесть снарядов калибром 155 мм.