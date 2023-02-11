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Мирный житель погиб при обстреле Мелитополя со стороны украинских националистов

Происшествия
Мирный житель погиб при обстреле Мелитополя со стороны украинских националистов

Один мирный житель погиб в Мелитополе в ходе обстрела со стороны ВСУ. Атака была произведена из РСЗО HIMARS, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Еще один человек получил ранение.

Украинские националисты обстреляли Мелитополь в ночь на субботу, сработала ПВО. Осколки одной из сбитых ракет рухнули на частные дома с мирными жителями.

Ранее украинские военные обстреляли два населенных пункта, расположенных в Червоногвардейском районе ДНР, пишет РИАМО. Пострадали Орловка и Макеевка. ВСУ выпустили по ним шесть снарядов калибром 155 мм.
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