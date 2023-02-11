Британский экс-парламентарий попросил Запад поучаствовать в переговорах России и Украины

Коллективному Западу следует поучаствовать в переговорах России и Украины. К этому призвал бывший член парламента Великобритании Мэттью Пэррис.
По его мнению, западные страны должны оказать содействие в завершении текущего конфликта и внести вклад в его разрешение. Экс-парламентарий добавил: не одному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «заказывать музыку».
«Мы не можем допустить, чтобы создалось впечатление, что мы на Западе просто поставляем бесплатное оружие. Мы платим за это», — объяснил Пэррис в колонке для The Times.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя констатировал незаинтересованность руководства Украины в переговорном процессе. При этом дипломат обратил внимание на готовность официальной Москвы рассмотреть идеи Киева, направленные на урегулирование ситуации.