Костенко оставила детей на мужа ради премьеры фильма «Непослушная» с Петровым

Жена футболиста Дмитрия Тарасова, модель и блогер Анастасия Костенко, посетила светское мероприятие без мужа и детей. Знаменитость оставила двоих дочерей и сына дома, чтобы посмотреть фильм «Непослушная» с Александром Петровым в главной роли.
Мелодрама выйдет в широкий прокат 14 февраля, но в Москве уже прошла закрытая премьера ленты. Показ состоялся в киноцентре «Октябрь».
Костенко опубликовала в соцсетях видео с премьеры. Модель, выбравшая для мероприятия розовый брючный костюм, позировала перед фотографами на ковровой дорожке. Похоже, жена Тарасова оставила троих детей на мужа ради кинопоказа.
«Непослушная» рассказывает об отношениях главы строительной компании Матвея и студентки-эколога Эли. Героиня критикует проект по застройке старинного лесопарка, предложенный бизнесменом.
Матвей предлагает девушке провести семь романтических дней по его правилам. Глава компании согласен отказаться от проекта, если после этой недели студентка все же уйдет от него. Героиня соглашается на авантюру и впоследствии выясняет, что бизнесмен совсем не такой человек, каким она его представляла. «Непослушную» уже называют российской версией «50 оттенков серого».
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