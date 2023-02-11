Костенко оставила детей на мужа ради премьеры фильма «Непослушная» с Петровым

Матвей предлагает девушке провести семь романтических дней по его правилам. Глава компании согласен отказаться от проекта, если после этой недели студентка все же уйдет от него. Героиня соглашается на авантюру и впоследствии выясняет, что бизнесмен совсем не такой человек, каким она его представляла. «Непослушную» уже называют российской версией «50 оттенков серого».