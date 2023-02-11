Звездные гости премьеры мелодрамы «Непослушная» поделились планами на День всех влюбленных

Предпоказ нового фильма режиссера Дмитрия Суворова «Непослушная» прошел в киноконцертном зале «Октябрь». Картина, главную роль в которой сыграл Александр Петров, рассказывает об отношениях принципиальной студентки и самоуверенного бизнесмена. Предприниматель презентует в вузе свой новый проект застройки, ради которого придется стереть с лица земли древний лесопарк. Девушка выступает против такого варварства, но герой делает ей предложение, от которого она не может отказаться.