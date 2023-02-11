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Звездные гости премьеры мелодрамы «Непослушная» поделились планами на День всех влюбленных

ФАН-ТВ

Предпоказ нового фильма режиссера Дмитрия Суворова «Непослушная» прошел в киноконцертном зале «Октябрь». Картина, главную роль в которой сыграл Александр Петров, рассказывает об отношениях принципиальной студентки и самоуверенного бизнесмена. Предприниматель презентует в вузе свой новый проект застройки, ради которого придется стереть с лица земли древний лесопарк. Девушка выступает против такого варварства, но герой делает ей предложение, от которого она не может отказаться.

«Сначала может показаться, что это какая-то пошлая история, но на самом деле это кино о том, как два человека, которые не умеют любить, идут к пониманию, что такое любовь и как по-настоящему любить. Это очень живое, яркое кино», — рассказал Дмитрий Суворов.

Перед показом на сцену «Октября» поднялась вся съемочная команда, а Александр Петров слегка приоткрыл кулису сюжетной линии эротической драмы.

Звездные гости премьеры мелодрамы «Непослушная» поделились планами на День всех влюбленных
«Это кино про любовь. Оно простое, очень простое. Оно про любовь между девочкой и мальчиком — и все. Больше ничего там такого нет, а вот то, что есть, вы глаза закрывайте и не смотрите», — пошутил Петров.

Одну из ролей в фильме исполнил актер Владислав Ветров. Он признал, что, несмотря на высокую востребованность Александра Петрова, на площадке тот всегда отдается на все 100%.

Звездные гости премьеры мелодрамы «Непослушная» поделились планами на День всех влюбленных
«Я готов смотреть Петрова просто бесконечно. Это артист высокой техники. В нем есть мощное духовное начало, несмотря на то, что это эротическая драма», — отметил он.

Актер Никита Тарасов обратил внимание, что премьера фильма назначена на День всех влюбленных, и картина может стать хорошим подарком для небезразличных друг к другу людей.

Звездные гости премьеры мелодрамы «Непослушная» поделились планами на День всех влюбленных
«Я шучу, что в этом фильме есть постельные сцены у всех. Даже у уток в парке. Кроме меня. Но, наверное, после сегодняшнего кинопоказа мы поедем вместе с моей женой снимать продолжение этого фильма», — с улыбкой поделился Тарасов.

На красной дорожке перед премьерой фильма мелькали звезды кино и шоу-бизнеса, желавшие первыми оценить картину. Звезда Comedy Club Роман Юнусов поделился, что готовит свой, отдельный сюрприз для российских девушек к 14 февраля.

Звездные гости премьеры мелодрамы «Непослушная» поделились планами на День всех влюбленных
«В этом году 14 февраля я буду выступать на сцене театра. У нас спектакль в Твери. И всех девушек, кто будет сидеть в зале, мы поздравим громкими аплодисментами со сцены», — рассказал комик.

КВНщица и участница Comedy Women Елена Борщева поведала, какой сюрприз устроил ей муж в преддверии Дня всех влюбленных.

Звездные гости премьеры мелодрамы «Непослушная» поделились планами на День всех влюбленных
«Валера мне выложил из клубнички сердечко», — со смехом поделилась она.

А для гостя премьеры Дмитрия Дюжева 14 февраля — и вовсе двойной праздник.

Звездные гости премьеры мелодрамы «Непослушная» поделились планами на День всех влюбленных
«Буду делать подарок, поздравлять с 15-летием. У нас 14 февраля 15 лет нашей супружеской жизни», — пояснил актер.

На премьере был замечен и ведущий проекта ФАН #БЕЗФИЛЬТРОВ. Антон Беккужев поздравил всех влюбленных с грядущей премьерой и праздником, отдельно отметив важность и красоту девушек России.

Звездные гости премьеры мелодрамы «Непослушная» поделились планами на День всех влюбленных
«Девушки, женщины в нашей стране, мне кажется, это какой-то особая часть населения. Они у нас самые лучшие, сильные, при этом чувственные и нежные, мы бы без них пропали бы», — уверен блогер.
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