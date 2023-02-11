Звездные гости премьеры мелодрамы «Непослушная» поделились планами на День всех влюбленных

Предпоказ нового фильма режиссера Дмитрия Суворова «Непослушная» прошел в киноконцертном зале «Октябрь». Картина, главную роль в которой сыграл Александр Петров, рассказывает об отношениях принципиальной студентки и самоуверенного бизнесмена. Предприниматель презентует в вузе свой новый проект застройки, ради которого придется стереть с лица земли древний лесопарк. Девушка выступает против такого варварства, но герой делает ей предложение, от которого она не может отказаться.
«Сначала может показаться, что это какая-то пошлая история, но на самом деле это кино о том, как два человека, которые не умеют любить, идут к пониманию, что такое любовь и как по-настоящему любить. Это очень живое, яркое кино», — рассказал Дмитрий Суворов.
Перед показом на сцену «Октября» поднялась вся съемочная команда, а Александр Петров слегка приоткрыл кулису сюжетной линии эротической драмы.
«Это кино про любовь. Оно простое, очень простое. Оно про любовь между девочкой и мальчиком — и все. Больше ничего там такого нет, а вот то, что есть, вы глаза закрывайте и не смотрите», — пошутил Петров.
Одну из ролей в фильме исполнил актер Владислав Ветров. Он признал, что, несмотря на высокую востребованность Александра Петрова, на площадке тот всегда отдается на все 100%.
«Я готов смотреть Петрова просто бесконечно. Это артист высокой техники. В нем есть мощное духовное начало, несмотря на то, что это эротическая драма», — отметил он.
Актер Никита Тарасов обратил внимание, что премьера фильма назначена на День всех влюбленных, и картина может стать хорошим подарком для небезразличных друг к другу людей.
«Я шучу, что в этом фильме есть постельные сцены у всех. Даже у уток в парке. Кроме меня. Но, наверное, после сегодняшнего кинопоказа мы поедем вместе с моей женой снимать продолжение этого фильма», — с улыбкой поделился Тарасов.
На красной дорожке перед премьерой фильма мелькали звезды кино и шоу-бизнеса, желавшие первыми оценить картину. Звезда Comedy Club Роман Юнусов поделился, что готовит свой, отдельный сюрприз для российских девушек к 14 февраля.
«В этом году 14 февраля я буду выступать на сцене театра. У нас спектакль в Твери. И всех девушек, кто будет сидеть в зале, мы поздравим громкими аплодисментами со сцены», — рассказал комик.
КВНщица и участница Comedy Women Елена Борщева поведала, какой сюрприз устроил ей муж в преддверии Дня всех влюбленных.
«Валера мне выложил из клубнички сердечко», — со смехом поделилась она.
А для гостя премьеры Дмитрия Дюжева 14 февраля — и вовсе двойной праздник.
«Буду делать подарок, поздравлять с 15-летием. У нас 14 февраля 15 лет нашей супружеской жизни», — пояснил актер.
На премьере был замечен и ведущий проекта ФАН #БЕЗФИЛЬТРОВ. Антон Беккужев поздравил всех влюбленных с грядущей премьерой и праздником, отдельно отметив важность и красоту девушек России.
«Девушки, женщины в нашей стране, мне кажется, это какой-то особая часть населения. Они у нас самые лучшие, сильные, при этом чувственные и нежные, мы бы без них пропали бы», — уверен блогер.