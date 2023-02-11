Женившийся на китаянке писатель Чекунов рассказал, зачем граждане КНР едут в Россию

Он добавил, что любители экзотики хотят отправиться в Мурманск или Архангельск, чтобы увидеть северное сияние. В путешествиях по России китайцы не экономят на экскурсиях и сувенирах. Из РФ они привозят местный шоколад, водку с национальной символикой и натуральную косметику на травах.