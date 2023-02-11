Женившийся на китаянке писатель Чекунов рассказал, зачем граждане КНР едут в Россию

Граждане Китая после снятия антиковидных ограничений и открытия границ активно начали строить планы на путешествия. Большое количество китайцев мечтают съездить в Россию, рассказал русский писатель Вадим Чекунов, женившийся на гражданке КНР.
Чекунов всю пандемию COVID-19 провел в Китае вместе с супругой и завел множество знакомств среди местных жителей. Он рассказал, что его новые друзья активно интересуются, можно ли отправиться в отпуск в Россию, передает «Московский комсомолец».
«Тех, кто еще ни разу не был, интересуют в первую очередь Москва и Питер. Да и среди тех, кто уже бывал, есть желающие снова увидеть русские столицы и их музеи. Очень популярен у наших китайских друзей маршрут на озеро Байкал», — сообщил писатель.
Он добавил, что любители экзотики хотят отправиться в Мурманск или Архангельск, чтобы увидеть северное сияние. В путешествиях по России китайцы не экономят на экскурсиях и сувенирах. Из РФ они привозят местный шоколад, водку с национальной символикой и натуральную косметику на травах.