Экс-премьер Японии Синдзо Абэ рассказал о злости Обамы из-за его встречи с Путиным

Бывший американский президент Барак Обама серьезно разозлился из-за визита экс-премьера Японии Синдзо Абэ в Россию в 2016 году. Об этом японский политик написал в своих мемуарах.
По его словам, тогда он сказал Обаме, что Токио не имеет мирного договора с Москвой, поэтому необходимо провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Однако эта ситуация «испортила атмосферу».
«После этого Обама, по-видимому, разозлился, и внешнеполитическое ведомство США также выступило против моего визита», — написал Синдзо Абэ.
Ранее сообщалось, что бывший японский премьер рассказал об активности Обамы в вопросе введения санкций против России в 2014 году.