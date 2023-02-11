Посол Соколенко: Чад проявляет интерес к сотрудничеству с РФ в сфере высоких технологий

По словам дипломата, партнеры из Нджамены получили приглашение для приезда в Россию на первый международный форум «Россия — Африка: цифровые технологии как драйвер государственного развития и международного сотрудничества». В рамках мероприятия будут предложены для обсуждения различные направления и методики в отрасли инженерных коммуникаций, а также его участники рассмотрят перспективы взаимодействия в сфере цифровой трансформации.