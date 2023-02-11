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Посол Соколенко: Чад проявляет интерес к сотрудничеству с РФ в сфере высоких технологий

Экономика
Посол Соколенко: Чад проявляет интерес к сотрудничеству с РФ в сфере высоких технологий

Чад заинтересован в развитии сотрудничества с Россией в сфере высоких технологий. Его представители были приглашены в Москву для участия в международной встрече, отметил в интервью РИА Новости посол РФ в африканской республике Владимир Соколенко.

По словам дипломата, партнеры из Нджамены получили приглашение для приезда в Россию на первый международный форум «Россия — Африка: цифровые технологии как драйвер государственного развития и международного сотрудничества». В рамках мероприятия будут предложены для обсуждения различные направления и методики в отрасли инженерных коммуникаций, а также его участники рассмотрят перспективы взаимодействия в сфере цифровой трансформации.

Кроме того, Москва и Нджамена изучают идею создания двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Она поможет российским компаниям участвовать в разработке в Чаде месторождений и добыче полезных ископаемых, рассказал Соколенко.
чад высокие технологии россия и африка
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