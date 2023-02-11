Топ-7 способов проснуться на работе: ФАН собрал проверенные приемы борьбы с сонливостью

Одна из самых простых рекомендует разную длину вдоха и выхода. Взбадривает вдох, успокаивает выдох. Так что при необходимости сбросить сонливость, вдыхайте как можно медленнее, пока не наберете полную грудь воздуха. Задержите его на 3-4 секунды и быстро выдохните. Без паузы снова начните растягивать вдох. Повторите 5-10 раз. Время вдоха должно превышать время выдоха в несколько раз. Для того, чтобы, наоборот, успокоиться и затормозить организм перед сном, вдох должен быть быстрым, а выдох — долгим. Задерживать дыхание на 3-4 секунды следует после полного выдыхания.