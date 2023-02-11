Топ-7 способов проснуться на работе: ФАН собрал проверенные приемы борьбы с сонливостью

Каждый из нас хотя бы иногда ощущает непреодолимую сонливость в рабочее время. Причины бывают разные: и приближение осадков, и нехватка кислорода, и только что употребленный по назначению обед, и даже нехватка ночного сна. Но что делать, если работа все-таки ждет, и надо срочно привести себя в форму? ФАН собрал несколько известных и не очень способов проснуться на работе.
Кислород
Первым делом обеспечьте себе доступ свежего воздуха. Дело в том, что нехватка кислорода приводит к тому, что мозг включает режим экономии, а во сне он потребляет меньше. Вот и пытается уснуть. Откройте окно, выйдите из здания, и вам точно станет легче.
Еда
Поешьте что-нибудь. Инстинкт выживания не позволяет одновременно спать и есть. Поэтому, занимая себя процессом еды, вы выключите процесс сна. Кстати, именно поэтому многие водители в дальних поездках лузгают за рулем семечки — это не дает дороге убаюкивать.
Жевательная резинка
Кроме того, процесс жевания заряжает энергией. Так что если есть не хочется, можно воспользоваться жевательной резинкой. Это также поможет обмануть мозг и подать сигнал о якобы приеме пище.
Питье
Попейте воды. Откровенно говоря, вообще что угодно, но вода полезнее. Обезвоживание также замедляет все процессы в организме, вынуждая мозг экономить и наводить на вас состояние сонливости. Поэтому просто дайте ему восстановить баланс жидкости — и можно работать. Вместо воды вы можете стимулировать себя крепким чаем, кофе, натуральным апельсиновым соком, ну, ил добавьте в воду лимон.
Два фрукта
Отлично снимает сонливость употребление двух яблок или двух апельсинов. Все дело в высоком содержании в них витамина C и фруктозы. Употребление всего двух фруктов вбросят в кровь питательные вещества для мозга и взбодрят. Ну и, конечно, сам процесс еды убедит мозг не отключаться.
Бодрящее дыхание
Дыхательные техники для успокоения и бодрости изобретены человечеством тысячи лет назад и по-прежнему эффективны. Методики хороши тем, что не стоят вам ни копейки, их можно использовать незаметно для окружающих и даже не вставая с места, дыхательные техники не нагружают почки или желудок, когда вы этого не хотите.
Одна из самых простых рекомендует разную длину вдоха и выхода. Взбадривает вдох, успокаивает выдох. Так что при необходимости сбросить сонливость, вдыхайте как можно медленнее, пока не наберете полную грудь воздуха. Задержите его на 3-4 секунды и быстро выдохните. Без паузы снова начните растягивать вдох. Повторите 5-10 раз. Время вдоха должно превышать время выдоха в несколько раз. Для того, чтобы, наоборот, успокоиться и затормозить организм перед сном, вдох должен быть быстрым, а выдох — долгим. Задерживать дыхание на 3-4 секунды следует после полного выдыхания.
Ледяное касание
И напоследок еще один лайфхак, чтобы стряхнуть с себя сонливость на работе. Смочите запястья со стороны ладоней холодной водой из-под крана. Чем холоднее будет вода (в идеале ледяная), тем лучше этот метод поможет «продрать глаза». К сожалению, бодрящее действие прекратится, едва тело вновь согреется. Но если вам нетрудно повторять операцию каждые 10-15 минут, то пользуйтесь на здоровье.
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