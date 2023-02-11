Российские танкисты отразили попытку ВСУ прорвать оборону в Донбассе

Украинские националисты при поддержке бронетехники попытались прорвать оборонительные рубежи ВС РФ у одного из населенных пунктов в Донбассе. Неприятеля встретили российские танкисты.
О новых подвигах военных в Донбассе Минобороны РФ рассказало в субботу, 11 февраля. Ведомство сообщило, что противник потерял несколько танков и БМП. Особое мужество проявил танковый экипаж под командованием старшего сержанта Николая Матреницкого. Он создал благоприятные условия для проведения наступательной операции по вытеснению националистов с занятых позиций.
Мужеством и профессионализмом также отличился младший сержант Павел Кочережеский. Тот оборонял опорный пункт от вооруженных формирований украинских националистов и прицельным огнем сковал действия противника, лично уничтожив семь солдат противника.