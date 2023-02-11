Российские танкисты отразили попытку ВСУ прорвать оборону в Донбассе

О новых подвигах военных в Донбассе Минобороны РФ рассказало в субботу, 11 февраля. Ведомство сообщило, что противник потерял несколько танков и БМП. Особое мужество проявил танковый экипаж под командованием старшего сержанта Николая Матреницкого. Он создал благоприятные условия для проведения наступательной операции по вытеснению националистов с занятых позиций.