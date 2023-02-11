Экс-президент Бразилии Роуссеф возглавит Новый банк развития, созданный БРИКС

Главой Нового банка развития, учрежденного странами-участницами БРИКС, станет бывший президент Бразилии Дилма Роуссефф. Соответствующую информацию предоставило издание O Estado de S. Paulo.
Политик занимала пост главы государства в период с 2011 по 2016 годы. При этом создателями нового финансового учреждения выступили Россия, Китай, Бразилия, Индия и Южно-Африканская Республика.
Как стало известно, Дилма Роуссефф будет возглавлять Новый банк развития до 2025 года. Указанный срок соответствует окончанию текущего мандата республики на руководство в организации.
Ранее бразильский экономист Эстер Перейра дус Сантус оценила целесообразность создания единой валюты для расчетов между государствами-участниками БРИКС. Она посчитала данную инициативу логичным шагом для развития объединения.