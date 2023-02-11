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Тела мужчины и троих детей обнаружили на пепелище частного дома в Татарстане

Происшествия
Тела мужчины и троих детей обнаружили на пепелище частного дома в Татарстане

В Татарстане четыре человека стали жертвами пожара, который вспыхнул в частном доме. Огонь охватил всю площадь здания. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по республике.

Инцидент произошел в селе Новое Шигалеево. На место выезжали сотрудники экстренных служб. Около часа потребовалось спасателям, чтобы ликвидировать пламя. На пепелище обнаружили тела троих детей и мужчины.

Женщину и еще одного ребенка госпитализировали с отравлением продуктами горения. Предположительно, пострадавшие получили переломы. Медики оказывают пациентам необходимую помощь. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.
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