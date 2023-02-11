Пожилой сотрудник продуктового магазина на Авиаконструкторов приставал к 17-летней девушке

Ранее в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали гражданина маргинального вида. По словам родителей, извращенец приставал к несовершеннолетним. В чатах они рассылали друг другу ориентировки. Задержать извращенца удалось благодаря записям с камер наблюдения, сообщило издание A42.RU.