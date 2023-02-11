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Пожилой сотрудник продуктового магазина на Авиаконструкторов приставал к 17-летней девушке

Происшествия
Пожилой сотрудник продуктового магазина на Авиаконструкторов приставал к 17-летней девушке

Правоохранители задержали пожилого мужчину в Петербурге. Сотрудник мини-маркета на проспекте Авиаконструкторов домогался 17-летней девушки. К стражам порядка обратилась тетя пострадавшей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали гражданина маргинального вида. По словам родителей, извращенец приставал к несовершеннолетним. В чатах они рассылали друг другу ориентировки. Задержать извращенца удалось благодаря записям с камер наблюдения, сообщило издание A42.RU.
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