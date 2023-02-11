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Военкор Сафиулин показал на видео работу российских «Градов» по позициям ВСУ

Армия
Военкор Сафиулин показал на видео работу российских «Градов» по позициям ВСУ

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» ВС РФ успешно подавил огневую точку украинских националистов. Уникальными кадрами поделился корреспондент Александр Сафиулин.

Видео опубликовало в субботу, 11 февраля, издание «Известия». В беседе с военкором российский военный сообщил, что пока его подразделение занято контрбатарейной борьбой. Позиции ВСУ были поражены при помощи зажигательных снарядов.

«Передали с пункта управления, что на огонь у нас ведется пять ракет, поэтому мы его подавим и будем ждать результатов, которые нам скажет пехота», — рассказал собеседник военкора.

Развертывание «Града» проходит быстрее обычного, машина после стрельбы сразу меняет позицию, чтобы не попасть под ответный удар.
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