«Западные инвесторы вкладывают в Россию»: Разуваев объяснил, как развивается страна после ухода мировых брендов

До начала проведения специальной военной операции на территории Украины прямые американские и европейские инвестиции в Россию составляли приблизительно 350 млрд долларов (более 50% международных резервов Банка России).
Прямые американские и европейские инвестиции в Россию также составляют примерно 30-40% текущей капитализации Московской биржи. В наибольшей степени от ухода иностранных брендов пострадала улица Кузнецкий Мост, расположенная в Москве. Торговых площадей на ней стало меньше на 48%. Из России полностью ушли такие западные холдинги, как Ford, Renault, McDonald's, IKEA и CitiBank.
По данным издания The Wall Street Journal, потери иностранных компаний в России на фоне санкций составили 59 млрд долларов (август 2022 года). К примеру, убыток сети ресторанов быстрого питания McDonald's после соглашения о продаже ресторанов на территории РФ составит от 1,2 млрд до 1,4 млрд долларов.
Несколько дней назад президент РФ Владимир Путин во время заседания наблюдательного совета АСИ сообщил, что мировые бренды, ушедшие с российского рынка, несут огромные убытки. Он также отметил, что оставленные компании подхватывают российские предприятия и продолжают успешно работать по этим направлениям.
«Наверное, кто-то думал, что у нас все рухнет и развалится. Ничего подобного не происходит», – сообщил президент РФ.
В свете последних событий многие инвесторы стран Запада предпочитают вкладываться в российские активы. Такое мнение выразил кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев во время беседы с корреспондентом ФАН.
«Так что президент России (Владимир Путин, – прим. ФАН) абсолютно прав. Умные западные инвесторы наоборот сейчас вкладывают в Россию, покупают акции по серым схемам. Особенно дивидендные бумаги. Турция стала важным партнером России. Наши интересы не всегда совпадают, но вспоминается старая поговорка: "лучше с умным потерять, чем с дураком найти"», – считает Разуваев.
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