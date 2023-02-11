«Западные инвесторы вкладывают в Россию»: Разуваев объяснил, как развивается страна после ухода мировых брендов

Прямые американские и европейские инвестиции в Россию также составляют примерно 30-40% текущей капитализации Московской биржи. В наибольшей степени от ухода иностранных брендов пострадала улица Кузнецкий Мост, расположенная в Москве. Торговых площадей на ней стало меньше на 48%. Из России полностью ушли такие западные холдинги, как Ford, Renault, McDonald's, IKEA и CitiBank.