В прокате окупился только один фильм с поддержкой Фонда кино в 2022 году

Только один российский фильм 2022 года из поддержанных Фондом кино окупился в прокате. Всего поддержку получили 26 проектов.
По словам киноаналитика отраслевого издания Cinemaplex Сергея Лаврова, коммерчески успешной можно считать ленту, заработавшую в прокате в два раза больше производственного бюджета. Эксперт пояснил, что обычно маркетинговый бюджет в этой сумме не учитывают. Кроме того, примерно половина сборов идет кинотеатрам, а оставшееся делят создатели и прокатчики кинокартины.
Исходя из этого, окупившейся в прокате среди фильмов 2022 года с господдержкой можно считать только комедию «Молодой человек». Это следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС). При бюджете 64,8 миллиона рублей (из них 30 миллионов безвозвратная субсидия) сборы составили 192,2 миллиона.
Отбить бюджет смогли пять проектов из подержанных Фондом кино, пишет РБК. Эти ленты собрали больше, чем было потрачено на производство, но все равно не окупились. В список вошли «Финник», «Сердце Пармы», «Три кота и море приключений», «Чук и Гек. Большое приключение» и «Любовники». Мультфильм «Чебурашка» при анализе не учитывали, поскольку официально его премьера состоялась 1 января 2023 года.