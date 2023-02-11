В прокате окупился только один фильм с поддержкой Фонда кино в 2022 году

Отбить бюджет смогли пять проектов из подержанных Фондом кино, пишет РБК. Эти ленты собрали больше, чем было потрачено на производство, но все равно не окупились. В список вошли «Финник», «Сердце Пармы», «Три кота и море приключений», «Чук и Гек. Большое приключение» и «Любовники». Мультфильм «Чебурашка» при анализе не учитывали, поскольку официально его премьера состоялась 1 января 2023 года.