Гигантский разлом в земле после землетрясений сняли с дрона в Турции

Землетрясения в Турции унесли жизни более 20 тыс. человек. Еще 80 тыс. человек получили различные травмы. Однако это не окончательные данные. Спасатели разбирают завалы в круглосуточном режиме. В пострадавших районах работают специалисты из РФ, приехавшие на помощь турецким коллегам.