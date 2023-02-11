Гигантский разлом в земле после землетрясений сняли с дрона в Турции

Видео с последствиями землетрясений в Турции показали в Сети. На ролике запечатлен гигантский разлом, образовавшийся после подземных толчков.
На попавших в интернет кадрах можно рассмотреть расщелину глубиной около 30 метров и шириной 200 метров. Она разделила оливковое поле в провинции Хатай, отмечает агентство IHA Haber.
Землетрясения в Турции унесли жизни более 20 тыс. человек. Еще 80 тыс. человек получили различные травмы. Однако это не окончательные данные. Спасатели разбирают завалы в круглосуточном режиме. В пострадавших районах работают специалисты из РФ, приехавшие на помощь турецким коллегам.
Благодаря усилиям спасателей из-под обломков удалось извлечь множество людей, которые десятки часов провели зажатыми между бетонными плитами зданий. Некоторые из них держали в руках своих животных.