В Свердловской области мужчина попался на новом нарушении в день выхода из колонии

На Урале правоохранители задержали освободившегося из колонии мужчину за новое правонарушение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по Свердловской области.
Инцидент произошел в поселке Восточный. Гражданин пытался доставить на территорию исправительного учреждения запрещенные предметы, а именно — семь мобильных телефонов. Выяснилось, что утром того же дня он отбыл срок своего наказания и покинул ИК.
В отношении злоумышленника составили административный протокол. Ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.