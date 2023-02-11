Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Свердловской области мужчина попался на новом нарушении в день выхода из колонии

Происшествия
В Свердловской области мужчина попался на новом нарушении в день выхода из колонии

На Урале правоохранители задержали освободившегося из колонии мужчину за новое правонарушение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по Свердловской области.

Инцидент произошел в поселке Восточный. Гражданин пытался доставить на территорию исправительного учреждения запрещенные предметы, а именно — семь мобильных телефонов. Выяснилось, что утром того же дня он отбыл срок своего наказания и покинул ИК.

В отношении злоумышленника составили административный протокол. Ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.
урал колония фсин
Военкоры ФАН
Лучшие в аду