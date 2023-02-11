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Заявление Сатановского о деамериканизации мира вызвало ужас у журналистов Newsweek

Политика
Заявление Сатановского о деамериканизации мира вызвало ужас у журналистов Newsweek

Неожиданное заявление российского политолога Евгения Сатановского о необходимости деамериканизации мира изрядно напугало сотрудников издания Newsweek.

Эксперт до этого сообщил, что отвод Североатлантического альянса к границам НАТО 1997 года не решит проблему с безопасностью России. Следовательно, Москва должна провести деамериканизацию всей Евразии, пишет «ПолитРоссия».

«Прямо сейчас я не говорю о денацификации и демилитаризации Соединенных Штатов. Но, вообще, это тоже цель, потому что деамериканизация мировой политики является важной задачей», — подчеркнул Сатановский.

Это заявление вызвало настоящий ужас у американской прессы. Журналисты Newsweek были вынуждены обратиться с вопросами к Пентагону. Издание поинтересовалось, готов ли Вашингтон к тому, что Москва может принять решение о ликвидации американских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Сатановский посоветовал руководству России использовать американские методы для победы над США.
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