Заявление Сатановского о деамериканизации мира вызвало ужас у журналистов Newsweek

Это заявление вызвало настоящий ужас у американской прессы. Журналисты Newsweek были вынуждены обратиться с вопросами к Пентагону. Издание поинтересовалось, готов ли Вашингтон к тому, что Москва может принять решение о ликвидации американских военнослужащих.