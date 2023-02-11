Пентагон заявил об отправке авианосца в Турцию для ликвидации последствий землетрясения

Авианосец будет оказывать логистическую поддержку спасательным отрядам и предоставит свои вертолеты для проведения поисково-спасательных работ. Кроме того, США направили в Турцию различную технику и целый ряд спецсредств для ликвидации последствий землетрясения, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в американском военном ведомстве.