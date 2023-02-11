Пентагон заявил об отправке авианосца в Турцию для ликвидации последствий землетрясения

США отправят в Турцию авианосец USS George HW Bush для ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшего в начале недели. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.
Авианосец будет оказывать логистическую поддержку спасательным отрядам и предоставит свои вертолеты для проведения поисково-спасательных работ. Кроме того, США направили в Турцию различную технику и целый ряд спецсредств для ликвидации последствий землетрясения, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в американском военном ведомстве.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром на глубине семь километров произошло в турецком районе Пазарчик в Кахраманмараше рано утром 6 февраля. По последней информации, количество погибших превысило 20 тысяч человек, свыше 80 тысяч человек получили ранения.