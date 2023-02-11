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Власти Херсонской области намерены повышать конкуренцию на рынке для снижения цен

Экономика
Власти Херсонской области намерены повышать конкуренцию на рынке для снижения цен

Херсонские власти планируют стимулировать конкурентность на рынке потребительных товаров ради снижения цен и привлечения в регион новых предприятий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Владимир Сальдо.

В субботу утром, 11 февраля, чиновник принял участие в совещании под председательством вице-премьера России Марата Хусулина. Одной из основных тем для обсуждения стали высокие потребительские цены в Херсонской области, главной причиной которых Сальдо назвал монополизацию рынка.

«Решили, что будем буквально заводить бизнес за руку на территорию региона, чтобы диверсифицировать поставки товаров народного потребления», — написал врио губернатора.

По его словам, одновременно с этим администрация региона намерена установить максимальные цены на жизненно необходимые продукты.

Ранее стало известно о неудачной попытке украинских солдат перебросить десант на левый берег Днепра в Херсонской области. Подробностями произошедшего поделилась пресс-служба МО РФ.
Херсонская область сальдо конкуренция на рынке потребительские цены
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