Власти Херсонской области намерены повышать конкуренцию на рынке для снижения цен

В субботу утром, 11 февраля, чиновник принял участие в совещании под председательством вице-премьера России Марата Хусулина. Одной из основных тем для обсуждения стали высокие потребительские цены в Херсонской области, главной причиной которых Сальдо назвал монополизацию рынка.