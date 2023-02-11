Власти Херсонской области намерены повышать конкуренцию на рынке для снижения цен

Херсонские власти планируют стимулировать конкурентность на рынке потребительных товаров ради снижения цен и привлечения в регион новых предприятий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Владимир Сальдо.
В субботу утром, 11 февраля, чиновник принял участие в совещании под председательством вице-премьера России Марата Хусулина. Одной из основных тем для обсуждения стали высокие потребительские цены в Херсонской области, главной причиной которых Сальдо назвал монополизацию рынка.
«Решили, что будем буквально заводить бизнес за руку на территорию региона, чтобы диверсифицировать поставки товаров народного потребления», — написал врио губернатора.
По его словам, одновременно с этим администрация региона намерена установить максимальные цены на жизненно необходимые продукты.
Ранее стало известно о неудачной попытке украинских солдат перебросить десант на левый берег Днепра в Херсонской области. Подробностями произошедшего поделилась пресс-служба МО РФ.