Российский форвард Тарасенко забил за новый клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» первым же броском

Российский нападающий Владимир Тарасенко забросил дебютную шайбу за «Нью-Йорк Рейнджерс» первым же броском.
Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» минувшей ночью обыграли «Сиэтл Кракен» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, которая прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась победой хозяев со счетом 6:3, пишет RT.
Дебютную шайбу за «Рейнджерс» в этом матче забросил российский новичок клуба из Нью-Йорка Владимир Тарасенко. Нападающий забил первым же броском, который он нанес спустя 2 минуты и 49 секунд после начала игры. Тарасенко, являющийся серебряным призером чемпионата мира 2015 года в составе сборной России, был признан первой звездой матча и игрового дня в НХЛ.