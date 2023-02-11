Российский форвард Тарасенко забил за новый клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» первым же броском

Дебютную шайбу за «Рейнджерс» в этом матче забросил российский новичок клуба из Нью-Йорка Владимир Тарасенко. Нападающий забил первым же броском, который он нанес спустя 2 минуты и 49 секунд после начала игры. Тарасенко, являющийся серебряным призером чемпионата мира 2015 года в составе сборной России, был признан первой звездой матча и игрового дня в НХЛ.