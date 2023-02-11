Причиной катастрофических разрушений в Турции могли стать строительные амнистии

У властей Турции возникли серьезные вопросы к строителям разрушенных домов. Даже неспециалисту, просто глядя на развалины, можно понять, что развалились лишь недавно построенные дома. В Аден большинство из них находится в спальном районе под названием Чукурова. Все они имели от 12 до 17 этажей и были построены менее, чем за десять лет до землетрясения. Всех их со всех сторон окружают многоквартирные дома, построенные в прошлом веке — и которые устояли при подземном ударе. Что было не так со сложившимися домами, сейчас выясняют турецкие власти и полиция, по местному телевидению выступают политики с резкими обвинениями в адрес конкретных строительных фирм.