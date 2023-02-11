Причиной катастрофических разрушений в Турции могли стать строительные амнистии

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) продолжает серию репортажей с территории Восточной Турции, пострадавшей от сильнейшего землетрясения.
Город Адана в одноименной провинции — один из наиболее пострадавших, при этом до землетрясения в нем проживало свыше двух миллионов человек. Несмотря на попытки властей организовать палаточные лагеря для пострадавших, некоторые семьи до сих пор проживают в автомобилях или мечетях. Разговаривать с людьми морально очень тяжело, такое ощущение, что в Адане нет человека, которого бы не коснулось горе — у каждого погиб близкий или дальний родственник.
В районе бульвара Неят Уйгур на развалинах 14-этажного дома ко мне сам подошел бывший гражданин СССР, а сейчас гражданин Азербайджана Талех Гусейнов. Он рассказал, что проживал в этом доме, а жизнь ему спасла мама своей смертью — они всей семьей поехали в Азербайджан на ее похороны.
Пока он вернулся один и живет у друзей. Он не верит, что получит от властей квартиру, аналогичную потерянной, а значит нужно начинать все сначала и зарабатывать на нее. Сюда он пришел, надеясь хоть что-то узнать о своих друзьях-соседях. Одни восемь лет после свадьбы ждали ребенка и когда, наконец, жена собиралась ехать в роддом, произошла трагедия. К другим соседям всего за несколько дней приехала дочь, долгие годы живущая в США. Живы ли они, он не знает — до сих пор в моргах очень много неопознанных трупов.
Возле рухнувшего дома на бульваре Тургута Озала я встретил нашу соотечественницу Анастасию Самойлову из Воронежа. Ей жизнь спасла турецкая бюрократия. Она должна была вскоре заключить брак с гражданином Турции и за два дня до трагедии вылетела в Россию за нужными документами. Узнав о трагедии, немедленно вернулась, с большим трудом по разрешенным дорогам добиралась из Стамбула в Адану. Сейчас живет у родителей жениха. Несмотря на то, что его мобильный телефон не отвечает, она продолжает надеяться на его спасение. Надежда это то, что объединяет всех собравшихся у домов, ставших местами мгновенной смерти.
У властей Турции возникли серьезные вопросы к строителям разрушенных домов. Даже неспециалисту, просто глядя на развалины, можно понять, что развалились лишь недавно построенные дома. В Аден большинство из них находится в спальном районе под названием Чукурова. Все они имели от 12 до 17 этажей и были построены менее, чем за десять лет до землетрясения. Всех их со всех сторон окружают многоквартирные дома, построенные в прошлом веке — и которые устояли при подземном ударе. Что было не так со сложившимися домами, сейчас выясняют турецкие власти и полиция, по местному телевидению выступают политики с резкими обвинениями в адрес конкретных строительных фирм.
Строители пытаются оправдаться, но это выглядит неубедительно. При этом правительство Турции периодически выдает так называемые строительные амнистии — легальное освобождение от уплаты штрафов за строительство зданий без сертификатов норм безопасности.
А всего за несколько дней до февральской катастрофы турецкие СМИ сообщали, что парламент собирается одобрить новый законопроект, который предоставит еще большие льготы для застройщиков зданий, возведенных недавно. При этом критики правительства предупреждали, что подобные амнистии рискуют привести к катастрофе в случае сильного землетрясения.
Но и с теми домами, что выстояли, тоже не все ладно. На некоторых видны огромные трещины и в такие дома полиция жителей пускает только для того, чтобы забрать вещи. Сейчас все дома в районе Чукурова проверяют на устойчивость специальной аппаратурой.
При этом подземные толчки не прекращаются и бывали ситуации, когда дом выдерживал толчок 6 февраля, а вот после толчка 7 февраля полностью разрушался.
На сегодня разобрано менее половины всех завалов. Слой за слоем проверяют сотни спасателей — как местных, так и прибывших из Азербайджана, России и Боснии. Полицейские держат оцепление, зеваки и журналисты фотографируют позади него.
Самое печальное зрелище — это родственники погибших. В основном это женщины, среди которых много пенсионеров. Они сутки напролет сидят у костров, а когда разносится слух, что спасатели обнаружили тела, женщины вскакивают и отчаянно крича, пытаются прорвать оцепление.
Через несколько минут спасателям несут мешки для трупов и становится понятно, что все мертвы. Родственники понуро бредут обратно к костру, многие женщины начинают рыдать. За три дня, что я провел на развалинах, мне не удалось увидеть ни одного спасенного.
В районе улицы Анадолу Лисеси работы полностью завершены, вывезены все обломки бетона, расчищена территория. Странно смотрелись остатки раздавленной детской площадки. В руинах подвала и первого этажа осталась порванная окровавленная одежда, раздавленные чемоданы. Но самое жуткое впечатление производят детские книжки, школьные ранцы и одежда, придавленные арматурой.
На сегодняшний день в Турции официально зафиксировано свыше 20 тысяч погибших, среди которых сотни детей. Но некоторые турецкие специалисты говорят, что число жертв может превысить 200 тысяч человек, поскольку далеко не во все города в восточной горной Турции добрались спасатели.