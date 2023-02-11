Эксперт Минчичова объяснила нюансы применения налогового вычета в целях экономии

Финансовые документы, подтверждающие право на налоговый вычет, который позволяет россиянам экономить на некоторых услугах, необходимо хранить как минимум три года. Таким советом с «Известиями» поделилась заместитель директора института финансовой грамотности Финуниверситета Валерия Минчичова.
Она привела показательный пример с фитнес-центрами. Если граждане приобретают абонемент в том спортзале, который находится в списке на получение льготы по налогу, они его просто берут и оформляют. Но Минчичова предложила потенциальному клиенту сразу найти свой фитнес-центр в данном перечне, поскольку он открытый. И только после того, как будет уточнено, что объект включен в него, заключать договор.
Документ нельзя терять, потому что он понадобится при оформлении налогового вычета, в течение двух лет. Также он пригодится в случае оспаривания налоговой использования гражданином льготы. Поэтому все финансовые документы нужно хранить хотя бы три года, пояснила Минчичова.
Между тем дедлайн подачи налоговой декларации за прошлый год — 2 мая. Обязанность по ее предоставлению касается и россиян, уехавших из страны, подчеркивает INFOX.