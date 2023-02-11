Эксперт Минчичова объяснила нюансы применения налогового вычета в целях экономии

Она привела показательный пример с фитнес-центрами. Если граждане приобретают абонемент в том спортзале, который находится в списке на получение льготы по налогу, они его просто берут и оформляют. Но Минчичова предложила потенциальному клиенту сразу найти свой фитнес-центр в данном перечне, поскольку он открытый. И только после того, как будет уточнено, что объект включен в него, заключать договор.