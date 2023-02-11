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Посол Соколенко: Россия и Чад обсуждают создание комиссии по экономическому сотрудничеству

Экономика
Посол Соколенко: Россия и Чад обсуждают создание комиссии по экономическому сотрудничеству

Россия и Чад ведут переговоры по поводу создания двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом рассказал посол Москвы в Нджамене Владимир Соколенко, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, африканскому государству требуется помощь российских специалистов в сфере геологической разведки и бурения скважин. В связи с этим у предприятий из РФ есть возможность принимать участие в добыче полезных ископаемых и разработке месторождений на территории Чада.

«В настоящее время ведется совместная работа по определению приоритетных областей сотрудничества, повышению уровня взаимной информированности о возможностях участия в конкретных бизнес-проектах и инвестиционных программах», — добавил Соколнеко.

Как подчеркнул посол, новая комиссия должна будет оказывать поддержку при сотрудничестве инвесторов. При этом он добавил, что Нджамена также заинтересована в импорте российского медицинского оборудования и лекарственных препаратов.

Ранее Владимир Соколенко сообщил, что Запад открыто вмешивается во внутренние дела африканских стран. В частности, это касается дружественных с Россией государств.
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