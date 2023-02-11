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Украинские националисты 36 раз обстреляли территорию ДНР в течение минувших суток

Армия
Украинские националисты 36 раз обстреляли территорию ДНР в течение минувших суток

Подразделения ВСУ подвергли 36 обстрелам территорию Донецкой Народной Республики в течение минувших суток.

Суммарно украинские националисты выпустили по ДНР 246 мин и артиллерийских снарядов различного калибра, информирует представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Противник широко использует для ударов по Донецку, Ясиноватой, Горловке и на Светлодарском направлении артиллерию калибра 155 миллиметров, которая предоставлена киевскому режиму странами НАТО, отмечается в публикации.
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