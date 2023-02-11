В Госдуме призвали убрать Барбару Брыльску из «Иронии судьбы»

Польскую актрису Барбару Брыльску нужно убрать из фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». С таким призывом выступила депутат Госдумы Ольга Занко.
Брыльска посоветовала коллеге по «Иронии судьбы» Лие Ахеджаковой уехать из России. По словам польской актрисы, «проклятые богом люди», которые якобы живут в РФ, не дадут жизни ее коллеге.
Занко прокомментировала слова Брыльски в Telegram-канале. Парламентарий напомнила, что когда-то вся страна любила актрису, но теперь та сделала выбор, назвав поклонников «проклятыми богом людьми».
«Наша страна подарила ей славу и почет, но мы так же легко можем и стереть эту актрису из «Иронии судьбы»», — отметила депутат Госдумы.
Занко сообщила, что благодаря нейросети можно заменить Брыльску в фильме на другую актрису. Депутат предложила в качестве альтернативы Валентину Талызину, которая озвучивала роль Нади Шевелевой. Парламентарий попросила подписчиков прислать свои варианты.