Звезда сериала «Голливудские холмы» Коди Лонго скончался в 34 года

Американский актер Коди Лонго ушел из жизни в возрасте 34 лет. Причина смерти не раскрывается. Об этом сообщает Deadline, ссылаясь на менеджера артиста.
Тело Лонго обнаружили у него дома в штате Техас сотрудники полиции. К ним обратилась супруга актера, которая не могла связаться с ним.
Лонго получил известность благодаря ролям в сериалах «Дни нашей жизни» и «Голливудские холмы». Он также был задействован в таких проектах, как «Гимнастки», «Братья и сестры», «Тайны и ложь».
Ранее скончался режиссер фильма «Огненные колесницы» Хью Хадсон, передает телеканал «360».