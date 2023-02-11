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Звезда сериала «Голливудские холмы» Коди Лонго скончался в 34 года

Общество
Звезда сериала «Голливудские холмы» Коди Лонго скончался в 34 года

Американский актер Коди Лонго ушел из жизни в возрасте 34 лет. Причина смерти не раскрывается. Об этом сообщает Deadline, ссылаясь на менеджера артиста.

Тело Лонго обнаружили у него дома в штате Техас сотрудники полиции. К ним обратилась супруга актера, которая не могла связаться с ним.

Лонго получил известность благодаря ролям в сериалах «Дни нашей жизни» и «Голливудские холмы». Он также был задействован в таких проектах, как «Гимнастки», «Братья и сестры», «Тайны и ложь».

Ранее скончался режиссер фильма «Огненные колесницы» Хью Хадсон, передает телеканал «360».
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